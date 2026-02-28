Франция, Германия и Великобритания призвали Иран искать решение путем переговоров

Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением, в котором осудили удары Ирана по странам Персидского залива в ответ на атаку США и Израиля и призвали Тегеран искать выход из ситуации за столом переговоров.

Как сообщает "Европейская правда", заявление обнародовали 28 февраля.

Страны отмечают, что последовательно призывали власти Ирана остановить ядерную программу, ограничить программу разработки баллистических ракет, воздержаться от дестабилизирующей деятельности в регионе и на своей территории, а также прекратить репрессии против иранцев.

"Мы не участвовали в этих ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая США, Израиль и партнеров в регионе. Мы подчеркиваем приверженность региональной стабильности и необходимости защищать гражданское население", – говорится в заявлении.

"Мы самым решительным образом осуждаем удары Ирана по странам региона. Иран должен воздержаться от неизбирательных ударов. Призываем к возобновлению переговоров и призываем руководство Ирана искать решение путем переговоров. В конце концов, иранцы должны получить возможность определять свое будущее", – добавляют Париж, Берлин и Лондон.

Как известно, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Трамп прямо призвал иранцев не упустить возможность и свергнуть репрессивный режим.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где находятся американские объекты.