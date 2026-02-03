Польща підняла авіацію через масовану атаку РФ проти України

Польща підняла у небо винищувачі у зв’язку з триваючою комбінованою атакою Росії проти України вночі 3 лютого.

Про це повідомили на сторінці Оперативного командування ЗС Польщі, пише "Європейська правда".

Оперативне командування розмістило стандартне повідомлення про те, що у зв’язку з активністю російської стратегічної авіації, що завдає ударів по території України, Польща підняла у повітря свою військову авіацію.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ… pic.twitter.com/oZf7fwUCez – Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 3, 2026

"Були підняті винищувачі та літаки раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан готовності. Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, зокрема в районах, прилеглих до загрожених територій", – йдеться в оголошенні.

Підняття Польщею авіації, а віднедавна також Румунією, стало стандартною практикою після випадків, коли повітряні цілі, якими РФ атакувала Україну, залетіли на територію країн-сусідів.

6 грудня в польському місті у Люблінському воєводстві пролунали сирени повітряної тривоги під час атаки по Україні, згодом це назвали помилкою. Тоді у Польщі також піднімали авіацію.

Бойове застосування відбулося лише раз – під час першого та єдиного інциденту, коли вглиб території Польщі 10 вересня залетіли десятки БпЛА типу "Гербера".