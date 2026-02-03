Польша подняла авиацию из-за массированной атаки РФ против Украины

Польша подняла в небо истребители в связи с продолжающейся комбинированной атакой России против Украины ночью 3 февраля.

Об этом сообщили на странице Оперативного командования ВС Польши, пишет "Европейская правда".

Оперативное командование разместило стандартное сообщение о том, что в связи с активностью российской стратегической авиации, наносящей удары по территории Украины, Польша подняла в воздух свою военную авиацию.

❗️ Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ… pic.twitter.com/oZf7fwUCez – Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 3, 2026

"Были подняты истребители и самолеты раннего предупреждения, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности. Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, в частности в районах, прилегающих к угрожаемым территориям", – говорится в объявлении.

Поднятие Польшей авиации, а с недавних пор также Румынией, стало стандартной практикой после случаев, когда воздушные цели, которыми РФ атаковала Украину, залетели на территорию стран-соседей.

6 декабря в польском городе в Люблинском воеводстве прозвучали сирены воздушной тревоги во время атаки по Украине, впоследствии это назвали ошибкой. Тогда в Польше также поднимали авиацию.

Боевое применение произошло лишь раз – во время первого и единственного инцидента, когда вглубь территории Польши 10 сентября залетели десятки БпЛА типа "Гербера".