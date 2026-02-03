Более 13 миллионов человек в Германии находятся под угрозой бедности

В Германии 13,3 миллиона человек находятся под угрозой бедности, свидетельствуют данные Федерального статистического управления (Destatis).

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Как указано, это составляет 16,1% населения страны и является увеличением по сравнению с 15,5% в 2024 году.

Эти данные взяты из статистики ЕС по доходам и условиям жизни (EU-SILC). ЕС определяет "риск бедности" как жизнь на менее чем 60% от среднего эквивалентного дохода – значение, которое делит население пополам на основе взвешенных доходов домохозяйств.

Порогом для людей, живущих самостоятельно в Германии, был чистый доход в размере 1446 евро в месяц. Для домохозяйства с двумя взрослыми и двумя детьми в возрасте до 14 лет это значение составляло 3036 евро.

При этом приводятся группы населения, которые с большей вероятностью подвержены риску бедности: люди, проживающие самостоятельно (30,9%), люди в неполных семьях (28,7%), безработные (64,9%), лица, потерявшие работу (33,8%), пенсионеры (19,1%).

Ни одна методология не может дать точной картины уровня бедности и риска в любой стране, поскольку условия жизни людей различаются.

В ноябре писали, что в Германии рекордное количество людей – 1,03 миллиона по состоянию на 2024 год – не имеет постоянного жилья, из них примерно четверть – это дети и подростки.

Между тем в Великобритании углубился уровень бедности – почти 7 млн человек живут в "очень глубокой бедности", что является самым высоким показателем за последние три десятилетия.