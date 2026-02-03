В Литве начали расследование по информации из файлов Эпштейна

Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование на основании информации о возможной торговле людьми в стране после обнародования новых файлов осужденного в США за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил литовский общественный вещатель LRT.

Как сообщила во вторник Генеральная прокуратура, такое решение было принято после проведения более детальной оценки новых данных.

Правоохранители сейчас ищут лиц, которые имеют информацию, или сами стали жертвами возможных преступлений, связанных с делом Эпштейна.

Новые файлы, обнародованные Министерством юстиции США в конце прошлой недели, раскрыли знакомство финансиста с несколькими литовскими художниками и моделями, а также с семьей Петрейкис, чьи культурные организации получили десятки тысяч евро от Фонда Эпштейна.

Среди прочего, Эпштейн оставил Симоне, жене бизнесмена Валдаса Петрейкиса, 3 миллиона долларов в своем завещании.

Семья отрицает свое соучастие в преступлениях и настаивает на том, что имела с финансистом исключительно профессиональные контакты.

Президент Литвы Гитанас Науседа на фоне начатого расследования призвал правоохранителей при необходимости обратиться за помощью к судебным органам США.

"Я надеюсь, что органы власти принципиально оценят то, что они получают. Да, информация в большинстве случаев является обезличенной, зачеркнутой, но мы имеем соглашение о правовой помощи с Соединенными Штатами Америки и я действительно считаю, что мы должны сделать все, чтобы не жить дальше с этими сомнениями", – сказал литовский президент.

Напомним, новые опубликованные файлы, связанные с делом осужденного миллиардера Эпштейна, свидетельствуют, что он перевел тысячи фунтов мужу бывшего посла Великобритании в США Питера Мендельсона.

На этом фоне Мендельсон отказался от членства в Лейбористской партии.

Также новые опубликованные файлы, связанные с делом осужденного миллиардера Джеффри Эпштейна, раскрывают детали его "отношений" с британской элитой, в частности, вероятно – с братом британского короля Чарльза III Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором. В новых файлах фигурирует также кронпринцесса Норвегии Метте-Марит.