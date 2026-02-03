У ЄС кажуть, що введуть в дію заборону імпорту газу з РФ, попри судовий позов Угорщини

Європейський Союз буде імплементувати ухвалене законодавство щодо повної відмови ЄС від російського газу у 2027 році, незважаючи на позов Угорщини до Суду ЄС з вимогою його анулювати.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди", заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо.

ЄС почне застосовувати Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу в ЄС з 2027 року, незважаючи на дії Угорщини.

"Тим часом ми будемо застосовувати законодавство (Регламент REPowerEU. – "ЄП"). Про це важливо пам'ятати", – наголосила Піньо.

Тим часом речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен уточнила, що наразі Єврокомісія очікує інструкцій від Суду ЄС щодо наступних дій, пов’язаних з позовом Угорщини та вимогою анулювати Регламент REPowerEU.

"У всіх справах, що стосуються Суду Європейського Союзу, процеси очолюються ними. Тож саме їм тепер належить визначити, якими будуть наступні кроки, який буде графік і як вони вирішать просувати справу далі", – повідомила Ітконен кореспондентці "ЄвроПравди".

Вона додала, що Єврокомісія буде захищати свою позицію в суді.

"Ми очікуємо отримати інструкції та наступні кроки від суду – і будемо діяти відповідно", – підкреслила речниця ЄК з питань енергетики.

Як повідомляла "Європейська правда", 3 лютого стає чинною відмова ЄС від російського газу у 2027 році, перші контракти скасують з 25 квітня 2026-го.

2 лютого Угорщина подала позов до Суду Європейського Союзу з метою оскаржити Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу в ЄС.

Раніше Словаччина заявила, що слідом за Угорщиною піде до суду через заборону ЄС імпорту енергоносіїв із РФ.

Більше читайте у статті: Без шансів для російського газу: чому ЄС вже не повернеться до енергетичної співпраці з РФ.