В ЕС говорят, что введут в действие запрет импорта газа из РФ, несмотря на судебный иск Венгрии

Европейский Союз будет имплементировать принятое законодательство о полном отказе ЕС от российского газа в 2027 году, несмотря на иск Венгрии в Суд ЕС с требованием его аннулировать.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды", заявила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо.

ЕС начнет применять Регламент REPowerEU, который запрещает импорт российского газа в ЕС с 2027 года, несмотря на действия Венгрии.

"Тем временем мы будем применять законодательство (Регламент REPowerEU. – "ЕП"). Об этом важно помнить", – подчеркнула Пиньо.

Между тем пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен уточнила, что сейчас Еврокомиссия ожидает инструкций от Суда ЕС относительно следующих действий, связанных с иском Венгрии и требованием аннулировать Регламент REPowerEU.

"Во всех делах, касающихся Суда Европейского Союза, процессы возглавляются ими. Поэтому именно им теперь предстоит определить, какими будут следующие шаги, какой будет график и как они решат продвигать дело дальше", – сообщила Итконен корреспонденту "ЕвроПравды".

Она добавила, что Еврокомиссия будет защищать свою позицию в суде.

"Мы ожидаем получить инструкции и следующие шаги от суда – и будем действовать соответственно", – подчеркнула пресс-секретарь ЕК по вопросам энергетики.

Как сообщала "Европейская правда", 3 февраля вступает в силу отказ ЕС от российского газа в 2027 году, первые контракты отменят с 25 апреля 2026-го.

2 февраля Венгрия подала иск в Суд Европейского Союза с целью обжаловать Регламент REPowerEU, который запрещает импорт российского газа в ЕС.

Ранее Словакия заявила, что вслед за Венгрией пойдет в суд из-за запрета ЕС импорта энергоносителей из РФ.

Больше читайте в статье: Без шансов для российского газа: почему ЕС уже не вернется к энергетическому сотрудничеству с РФ.