Зеленский: скорректируем работу переговорной команды после российской атаки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа украинской переговорной команды, которая отправилась на трехстороннюю встречу с представителями США и России, будет "скорректирована" из-за массированной российской атаки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент сообщил в Telegram.

Комментируя комбинированную атаку РФ по украинским городам в ночь на вторник, Зеленский заявил, что это свидетельствует о несерьезном отношении Москвы к мирным переговорам и ее стремлении уничтожить Украину.

"Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они так же рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом", – написал президент.

Глава государства также сообщил, что поручил Министерству иностранных дел и всему дипломатическому корпусу проинформировать партнеров о последствиях новой атаки, а украинскому правительству – обратиться с просьбой о дополнительных пакетах энергетической помощи.

Этот вопрос Зеленский также обсудит с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который 3 февраля прибыл в Киев.

Напомним, ночью 3 февраля Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Это произошло на фоне того, что 29 января президент США Дональд Трамп заявил о согласии Путина не бить по Киеву "и другим городам" в течение недели – не уточняя, с какого времени должен был начаться отсчет.

Кроме того, атака произошла в канун запланированных переговоров команд Украины, России и Соединенных Штатов в Абу-Даби.

В понедельник Зеленский сообщил, что поставил задачу переговорной команде перед переговорами с РФ и США. Ожидается, что украинская делегация проведет отдельную двустороннюю встречу с американцами, на которой будут обсуждать гарантии безопасности после завершения войны.