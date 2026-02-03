Великобритания начала расследование в отношении чат-бота Маска

Управление уполномоченного по вопросам информации Великобритании начало официальное расследование в отношении компаний X Internet Unlimited Company и xAI, Илона Маска и его чат-бота искусственного интеллекта Grok из-за создания фейковых интимных изображений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили на сайте управления.

В официальном сообщении отмечается, что к такому шагу прибегли после сообщений о том, что чат-бот Grok использовался для создания интимных изображений лиц, в частности детей, без их согласия.

В Великобритании выразили обеспокоенность по поводу законности обработки персональных данных платформой X и наличия надлежащих мер предосторожности, которые не допустили бы распространение нелегального контента.

"Наше расследование оценит, соблюдали ли XIUC и X.AI законодательство о защите данных при разработке и внедрении услуг Grok, включая меры безопасности, применяемые для защиты прав людей на данные. Если мы обнаружим, что обязательства не были выполнены, мы примем меры для защиты общественности", – сказал исполнительный директор по вопросам регуляторных рисков и инноваций Уильям Малкольм.

Напомним, в январе британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении платформы X Илона Маска. Это произошло после многочисленных сообщений о том, что чат-бот Grok, оснащенный искусственным интеллектом, генерировал изображения детей и женщин сексуального характера.

Недавно Еврокомиссия официально объявила о запуске нового расследования против соцсети X в рамках Акта о цифровых услугах (DSA), в частности, из-за чат-бота искусственного интеллекта Grok, который мог способствовать распространению нелегального контента сексуального характера.

Как стало известно 3 февраля, во французских офисах компании X проводят обыски по делу о предвзятости алгоритмов платформы, а прокуратура Парижа вызвала на допрос миллиардера и владельца компании Илона Маска.