Глава МИД Эстонии о российском обстреле: "Это не дипломатия, это государственный террор"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна раскритиковал Россию за массированный удар по украинским регионам в ночь на 3 февраля.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Тсахкна заявил, что Россия бьет по жилым домам, детским садам и энергетической инфраструктуре в самые холодные дни зимы.

"Это не дипломатия, это государственный террор. Любое меньшее, чем максимальное давление на агрессора, способствует совершению преступления", – подчеркнул министр иностранных дел Эстонии.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что ночная комбинированная атака России против Украины в очередной раз подтверждает, что в Москве не настроены на реальные мирные переговоры.

Генсек НАТО прибыл в Киев утром 3 февраля и, очевидно, пересек границу еще во время продолжающейся атаки. Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео с Майдана Независимости, где они вместе почтили память погибших украинских защитников и защитниц.

Министр иностранных дел Украины после ночной атаки РФ назвал ее свидетельством того, что главе Кремля безразличны и переговоры, и обещания Трампу.