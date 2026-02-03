Президент Євроради приїде в Київ 24 лютого

Президент Європейської ради Антоніу Кошта прибуде з візитом до Києва на річницю повномасштабної агресії Росії проти України 24 лютого.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили речники президента Європейської ради.

Кошта буде у Києві на четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ.

"Підтверджуємо, що президент Кошта очікувано здійснить поїздку до України для відзначення 4-ї річниці повномасштабної війни в Україні 24 лютого", – розповіли речники "ЄвроПравді".

Раніше повідомлялося, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ на запрошення президента України Володимира Зеленського з нагоди річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляла "Європейська правда", делегація європейських комісарів, яка включатиме єврокомісарку з питань розширення ЄС Марту Кос, прибуде з візитом до Києва до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому.

Нагадаємо, Єврокомісія цього тижня очікувано оприлюднить пропозицію щодо змісту 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, який планують символічно ухвалити 24 лютого, на четверту річницю повномасштабної війни.