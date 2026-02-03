Укр Рус Eng

Президент Евросовета приедет в Киев 24 февраля

Новости — Вторник, 3 февраля 2026, 17:32 — Татьяна Высоцкая, из Брюсселя

Президент Европейского совета Антониу Кошта прибудет с визитом в Киев в годовщину полномасштабной агрессии России против Украины 24 февраля.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили спикеры президента Европейского совета.

Кошта будет в Киеве в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ.

"Подтверждаем, что президент Кошта, как ожидается, совершит поездку в Украину для празднования 4-й годовщины полномасштабной войны в Украине 24 февраля", – рассказали спикеры "ЕвроПравде".

Ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского по случаю годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщала "Европейская правда", делегация европейских комиссаров, которая будет включать еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марту Кос, прибудет с визитом в Киев к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину в феврале.

Напомним, Еврокомиссия на этой неделе ожидаемо обнародует предложение по содержанию 20-го пакета санкций ЕС против России, который планируют символически принять 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабной войны.

Антониу Кошта Война с РФ
