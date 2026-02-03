У Франції затримали підлітка, який міг напасти на вчительку з ножем

У французькому місті Санарі-сюр-Мер на півдні країни учень середньої школи поранив ножем вчительку мистецтва – підлітка затримали.

Про це пише BFMTV, передає "Європейська правда".

Як повідомила телеканалу прокуратура, інцидент стався у вівторок, 3 лютого, у коледжі La Guicharde. За даними слідства, 14-річний учень дев’ятого класу завдав вчительці трьох або чотирьох ножових поранень.

Постраждалу у важкому стані госпіталізували, підлітка затримали за підозрою у спробі вбивства.

Про інцидент поінформували президента Франції Еммануеля Макрона, який отримує оперативні дані про стан вчительки та перебіг розслідування.

Прокурор Тулона Рафаель Балланд повідомив, що на цьому етапі слідства немає ознак релігійного чи політичного мотиву нападу. За його словами, підліток не висував жодних ідеологічних вимог.

Нагадаємо, 30 жовтня суд в німецькому Ашаффенбурзі, що в Баварії, постановив помістити в психіатричну лікарню 28-річного афганця, який в січні минулого року вбив ножем дворічного хлопчика і 41-річного чоловіка в міському парку.

А у грудні суд Загреба засудив до 50 років позбавлення волі 20-річного хлопця, який у грудні 2024 року здійснив напад на школу і убив ножем 7-річного учня.