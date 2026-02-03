Во Франции задержали подростка, который мог напасть на учительницу с ножом

Во французском городе Санари-сюр-Мер на юге страны ученик средней школы ранил ножом учительницу искусства – подростка задержали.

Об этом пишет BFMTV, передает "Европейская правда".

Как сообщила телеканалу прокуратура, инцидент произошел во вторник, 3 февраля, в колледже La Guicharde. По данным следствия, 14-летний ученик девятого класса нанес учительнице три или четыре ножевых ранения.

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали, подростка задержали по подозрению в покушении на убийство.

Об инциденте проинформировали президента Франции Эммануэля Макрона, который получает оперативные данные о состоянии учительницы и ходе расследования.

Прокурор Тулона Рафаэль Балланд сообщил, что на данном этапе следствия нет признаков религиозного или политического мотива нападения. По его словам, подросток не выдвигал никаких идеологических требований.

Напомним, 30 октября суд в немецком Ашаффенбурге, что в Баварии, постановил поместить в психиатрическую больницу 28-летнего афганца, который в январе прошлого года убил ножом двухлетнего мальчика и 41-летнего мужчину в городском парке.

А в декабре суд Загреба приговорил к 50 годам лишения свободы 20-летнего парня, который в декабре 2024 года совершил нападение на школу и убил ножом 7-летнего ученика.