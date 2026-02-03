Франция выделит еще 70 млн евро для поддержки критической инфраструктуры Украины

Франция выделит еще 70 млн евро на поддержку проектов, которые будут реализованы в Украине в рамках работы Фонда поддержки критической инфраструктуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр экономики Алексей Соболев, его цитирует "Укринформ".

Соболев выступил по итогам заседания совместной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Он рассказал, что в рамках первого грантового соглашения между Францией и Украиной по поддержке критической инфраструктуры, партнеры предоставили 200 млн евро на финансирование 19 отобранных проектов в различных секторах.

"Сегодня было объявлено о продлении этого проекта. Речь идет о дополнительных 70 млн евро, которые должны поступить в середине 2026 года и помочь многим компаниям работать", – подчеркнул Соболев.

Конкурсный отбор проектов должен начаться в середине февраля.

Также во время мероприятия был подписан ряд двусторонних меморандумов о намерениях между французскими и украинскими компаниями, которые предусматривают дальнейшее сотрудничество по локализации производства и передаче технологий для создания продукции в Украине.

"Это меморандумы об интеграции ИИ-решений, виртуальные платформы для дронов, развитие новых аэроплатформ с учетом опыта в Украине, усиление способности гуманитарного разминирования, сотрудничество в агросекторе и в секторе спутникового интернета и тому подобное", – рассказал министр.

Напомним, в МИД Украины призвали неравнодушных во всем мире открывать сбор "на тепло для Украины" после успеха общественного сбора в Польше на генераторы и зарядные станции для Киева.

Большой успешный сбор состоялся также в Чехии. Кроме того, в правительстве Чехии готовят к отправке в Украину 55 генераторов.

3 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига рассказал о последних партиях "энергетической" поддержки от Литвы, Финляндии, Турции, Болгарии.