Шмыгаль показал генсеку НАТО последствия обстрела Россией киевской ТЭЦ
Новости — Вторник, 3 февраля 2026, 18:51 —
Министр энергетики, вице-премьер Денис Шмыгаль во вторник посетил с генсеком НАТО Марком Рютте одну из киевских ТЭЦ, которая была повреждена в результате российской атаки этой ночью.
Об этом Шмыгаль рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".
В профиле министра выложено видео посещения объекта, который, по словам Шмыгаля, Россия атаковала сознательно.
"Ракетный удар по гражданскому объекту теплоснабжения при морозе –25°C. Подчеркнул: это преступление должно быть должным образом оценено", – отметил Шмыгаль. На видео он уточнил, что в этот объект прицельно прилетели 5 баллистических ракет.
Together with @NATO Secretary General Mark Rutte @SecGenNATO, we visited a Kyiv CHP hit by RU strike overnight. A deliberate missile attack on a civilian heat-supply facility at –25°C. Stressed that this crime must be properly assessed.– Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 3, 2026
Шмыгаль добавил, что вместе с Рютте они обсудили усиление ПВО, защиту энергообъектов и противодействие киберугрозам.
Ранее генсек НАТО сообщил, что страны Европы найдут более $15 млрд на закупку оружия США для ВСУ.
Марк Рютте также перед приездом в Киев призвал страны ЕС, которые "сидят на запасах перехватчиков", передать эти ракеты Украине.