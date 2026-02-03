Шмыгаль показал генсеку НАТО последствия обстрела Россией киевской ТЭЦ

Министр энергетики, вице-премьер Денис Шмыгаль во вторник посетил с генсеком НАТО Марком Рютте одну из киевских ТЭЦ, которая была повреждена в результате российской атаки этой ночью.

Об этом Шмыгаль рассказал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

В профиле министра выложено видео посещения объекта, который, по словам Шмыгаля, Россия атаковала сознательно.

"Ракетный удар по гражданскому объекту теплоснабжения при морозе –25°C. Подчеркнул: это преступление должно быть должным образом оценено", – отметил Шмыгаль. На видео он уточнил, что в этот объект прицельно прилетели 5 баллистических ракет.

Together with @NATO Secretary General Mark Rutte @SecGenNATO, we visited a Kyiv CHP hit by RU strike overnight. A deliberate missile attack on a civilian heat-supply facility at –25°C. Stressed that this crime must be properly assessed.

Разом із Генеральним секретарем… pic.twitter.com/xYdkPggu23 – Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 3, 2026

Шмыгаль добавил, что вместе с Рютте они обсудили усиление ПВО, защиту энергообъектов и противодействие киберугрозам.

Ранее генсек НАТО сообщил, что страны Европы найдут более $15 млрд на закупку оружия США для ВСУ.

Марк Рютте также перед приездом в Киев призвал страны ЕС, которые "сидят на запасах перехватчиков", передать эти ракеты Украине.