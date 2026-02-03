Россия заявляет, что готова к новому миру без ядерных ограничений

Россия заявила, что готова к новой реальности мира без ограничений на ядерное вооружение после того, как на этой неделе истечет срок действия договора СНВ-3.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, его цитирует "Коммерсант".

Если США и Россия не придут к соглашению в последний момент, то после истечения срока действия договора СНВ-3 в четверг они впервые за более чем полвека останутся без каких-либо ограничений в отношении своих стратегических ядерных арсеналов дальнего действия.

Рябков заверил, что Россия готова к новой реальности, в которой будут отсутствовать какие-либо ограничения в области вооружений.

"Мы просчитывали, предполагали, что такое может произойти, ничего неожиданного в этом нет, и оснований для какой-то драматизации событий мы тоже не видим", – сказал он на встрече с журналистами в посольстве РФ в КНР.

При этом Рябков уточнил, что диалог по стратегической стабильности невозможен без изменения внешней политики Вашингтона в отношении Москвы.

"Нужны далеко идущие сдвиги, изменения к лучшему в подходе США в целом к отношениям с нами", – отметил Рябков.

В комментарии для New York Times в прошлом месяце президент США Дональд Трамп отметил, что позволит договору утратить силу. Однако он сказал, что необходимо заключить "лучшее соглашение".

Сеть соглашений, заключенных после Кубинского ракетного кризиса 1962 года с целью уменьшения опасности ядерной войны, постепенно распадается, а противостояние между Москвой и Западом по Украине и обеспокоенность США по поводу Китая усиливаются.

США предложили Китаю присоединиться к переговорам о контроле над вооружениями. Пекин не проявляет желания это делать.

Рябков заявил, что Китай имеет четкую позицию по контролю над вооружениями и что Москва ее уважает.

В феврале 2023 года Владимир Путин объявил о "приостановке" участия России в Договоре о СНВ-3 – хотя документ и не предусматривает такого механизма, но этот шаг произошел на фоне ядерного шантажа Запада со стороны Москвы. При этом РФ и дальше оставалась стороной договора.