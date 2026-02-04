Трамп говорит, что Путин сдержал слово по "энергетическому перемирию"

Президент США Дональд Трамп заявил, что правитель России "сдержал слово" относительно его просьбы поставить на паузу удары по украинским энергетическим объектам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал вечером 3 февраля во время общения со СМИ в Белом доме.

Трампу задали вопрос о договоренности с Путиным о приостановлении ударов и отметили, что в ночь на 3 февраля Россия снова нанесла масштабный удар по объектам, от которых зависит теплоснабжение в крупных украинских городах.

"Это было с воскресенья до воскресенья... Он согласился и он сдержал слово. Это много... Потому что там действительно очень, очень холодно. Это было в воскресенье, и это (период "перемирия") продолжалось с воскресенья до воскресенья", – сказал Трамп.

Анонсируя договоренность с Путиным 29 января, американский президент не упоминал конкретного дня, когда должен был начинаться отсчет "недели", а в Кремле утверждали, что речь идет о периоде до 1 февраля.

Трампа спросили не хотел бы он более длительного результата договоренностей.

"Я хочу, чтобы они закончили войну", – сказал Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что Россия демонстративно пренебрегла личной просьбой президента США по ограничению ударов по энергетической инфраструктуре, и теперь глава государства ожидает реакции Вашингтона.

После ничего удара РФ по объектам украинской энергетики сенатор-республиканец Линдси Грэм обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой начать процесс передачи Украине ракет "Томагавк".