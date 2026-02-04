Маск відповів на обшуки в офісі X в Парижі: це політична атака

Мільярдер і власник компанії X Ілон Маск назвав політичною атакою обшуки, які прокуратура Парижа провела напередодні в його офісах у Франції.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав на своїй платформі X.

3 лютого стало відомо, що прокуратура Парижа разом з кіберполіцією проводить слідчі дії в офісах компанії X Ілона Маска у столиці Франції. Йдеться про розслідування, розпочате у січні минулого року, яке стосується упередженості алгоритмів платформи X.

Прокурор також викликав Маска на добровільний допит 20 квітня. Сам бізнесмен не відповів, чи з’явиться він на зустріч з французькими правоохоронцями.

У платформі X заявили, що "розчаровані" діями паризької прокуратури, які є "зловживаннями". У своїй заяві платформа називає звинувачення безпідставними й такими, що ставлять під загрозу свободу слова.

"Паризька прокуратура широко розрекламувала цей рейд, давши зрозуміти, що сьогоднішня акція була зловживанням правоохоронними повноваженнями, спрямованим на досягнення нелегітимних політичних цілей, а не на просування законних цілей правоохоронних органів, заснованих на справедливому та неупередженому відправленні правосуддя", – йдеться у заяві X.

Зазначимо, що платформа X вже неодноразово опинялася у центрі розслідувань. 3 лютого Велика Британія розпочала розслідування проти компанії X та її чат-бота штучного інтелекту Grok через створення фейкових інтимних зображень дітей.

У січні минулого року розслідування щодо X провів Європейський Союз. Серед звинувачень Єврокомісії – недотримання правил прозорості реклами, ненадання розслідувачам достатнього доступу до даних та введення в оману користувачів шляхом присудження так званої "блакитної галочки".