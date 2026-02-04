Маск ответил на обыски в офисе X в Париже: это политическая атака

Миллиардер и владелец компании X Илон Маск назвал политической атакой обыски, которые прокуратура Парижа провела накануне в его офисах во Франции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал на своей платформе X.

3 февраля стало известно, что прокуратура Парижа вместе с киберполицией проводит следственные действия в офисах компании X Илона Маска в столице Франции. Речь идет о расследовании, начатом в январе прошлого года, которое касается предвзятости алгоритмов платформы X.

Прокурор также вызвал Маска на добровольный допрос 20 апреля. Сам бизнесмен не ответил, появится ли он на встречу с французскими правоохранителями.

В платформе X заявили, что "разочарованы" действиями парижской прокуратуры, которые являются "злоупотреблениями". В своем заявлении платформа называет обвинения безосновательными и такими, что ставят под угрозу свободу слова.

"Парижская прокуратура широко разрекламировала этот рейд, дав понять, что сегодняшняя акция была злоупотреблением правоохранительными полномочиями, направленным на достижение нелегитимных политических целей, а не на продвижение законных целей правоохранительных органов, основанных на справедливом и беспристрастном отправлении правосудия", – говорится в заявлении X.

Отметим, что платформа X уже неоднократно оказывалась в центре расследований. 3 февраля Великобритания начала расследование против компании X и ее чат-бота искусственного интеллекта Grok из-за создания фейковых интимных изображений детей.

В январе прошлого года расследование в отношении X провел Европейский Союз. Среди обвинений Еврокомиссии – несоблюдение правил прозрачности рекламы, непредоставление следователям достаточного доступа к данным и введение в заблуждение пользователей путем присуждения так называемой "голубой галочки".