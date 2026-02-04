Партия действующего премьер-министра Польши Дональда Туска "Гражданская платформа" достигла лучшего за последние месяцы результата в опросах общественного мнения с 31,4% голосов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает газета Rzeczpospolita.

Последний опрос IBRiS, проведенный по заказу издания, показывает улучшение позиций "Гражданской платформы".

Если бы выборы в Сейм состоялись в ближайшее время, за правящую партию проголосовали бы 31,4% респондентов, что на 1 процентный пункт больше, чем в ноябре прошлого года.

На втором месте – оппозиционная "Право и справедливость" с 23,3% поддержки. Позиции "ПиС" ухудшились – два месяца назад она могла рассчитывать на 27,1% голосов.

Третье место в опросе занимает ультраправая партия "Конфедерация" Славомира Менцена и Кшиштофа Босака. За нее отдали бы голос 12,6% опрошенных, что на 4 процентных пункта меньше, чем в ноябре.

Между тем "Конфедерация польской короны" скандального пророссийского и антиукраинского политика Гжегожа Брауна получила бы 9% – на 4 процентных пункта больше, чем в ноябре.

Согласно опросу, в Сейм также бы прошли "Левые" (8,1%) и Польская народная партия (5,4%).

Эти результаты свидетельствуют о том, что ни одна из партий не смогла бы сформировать парламентское большинство, что означает потенциальное участие "конфедератов" в правящей коалиции.

Напомним, в декабре ультраправая антиукраинская партия "Конфедерация польской короны" впервые заняла третье место в опросе среди избирателей.

В декабре почти половина поляков выразили недовольство правительством Дональда Туска.

А в конце ноября опросы показали, что польская оппозиционная партия "Право и справедливость" имеет самую слабую поддержку за последние годы.