Україна передала США інформацію про удари РФ під час "енергетичного перемир’я" – Стефанішина

Посол України у США Ольга Стефанішина повідомила, що посольство передало Держдепу США детальну інформацію про обстріли, які відбулися з моменту "згоди" РФ на паузу в ударах по енергетиці.

Як повідомляє кореспондентка "Суспільного", пише "Європейська правда", про це Стефанішина сказала у спілкуванні зі ЗМІ на полях Ukrainian Week у Вашингтоні.

Стефанішина розповіла, що 3 лютого Україна передала Вашингтону інформацію про те, що відбувалося у період часткового "перемир’я", на яке правитель РФ нібито дав згоду президенту США Дональду Трампу.

"Посольство сьогодні передало в Державний департамент детальну інформацію про всі обстріли, які відбувалися з моменту оголошення так званої "згоди" Росії на перемир'я. Дуже детальна інформація надана сьогодні за результатами нічного обстрілу", – заявила Ольга Стефанішина.

Інформацію підготували у взаємодії зі Збройними силами та Міністерством енергетики.

Посол висловила впевненість, що ці дані вплинуть на переговори, оскільки підважують позицію Росії.

Вона висловила сподівання, що американська сторона надалі обере підхід "менше ілюзій, більше тиску".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 3 лютого заявив, що Росія демонстративно знехтувала особистим проханням президента США щодо обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі, і тепер глава держави очікує реакції Вашингтона.

Проте Трамп заявив, що вважає дотриманою обіцянку Путіна щодо "енергетичного перемир’я", та сказав, що їхня домовленість стосувалась періоду "від неділі до неділі" – з 25 січня до 1 лютого.

Анонсуючи домовленість з Путіним 29 січня, американський президент не згадував конкретного дня, коли мав починатися відлік "тижня". У Кремлі стверджували, що йдеться про період до 1 лютого.

Після нічого удару РФ по об’єктах української енергетики сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням почати процес передачі Україні ракет "Томагавк".