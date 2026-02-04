Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что посольство передало Госдепу США подробную информацию об обстрелах, которые произошли с момента "согласия" РФ на паузу в ударах по энергетике.

Как сообщает корреспондент "Суспільного", пишет "Европейская правда", об этом Стефанишина сказала в общении со СМИ на полях Ukrainian Week в Вашингтоне.

Стефанишина рассказала, что 3 февраля Украина передала Вашингтону информацию о том, что происходило в период частичного "перемирия", на которое правитель РФ якобы дал согласие президенту США Дональду Трампу.

"Посольство сегодня передало в Государственный департамент подробную информацию обо всех обстрелах, которые происходили с момента объявления так называемого "согласия" России на перемирие. Очень подробная информация предоставлена сегодня по результатам ночного обстрела", – заявила Ольга Стефанишина.

Информацию подготовили во взаимодействии с Вооруженными силами и Министерством энергетики.

Посол выразила уверенность, что эти данные повлияют на переговоры, поскольку подрывают позицию России.

Она выразила надежду, что американская сторона в дальнейшем выберет подход "меньше иллюзий, больше давления".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля заявил, что Россия демонстративно пренебрегла личной просьбой президента США по ограничению ударов по энергетической инфраструктуре, и теперь глава государства ожидает реакции Вашингтона.

Однако Трамп заявил, что считает соблюденным обещание Путина по "энергетическому перемирию", и сказал, что их договоренность касалась периода "от воскресенья до воскресенья" – с 25 января по 1 февраля.

Анонсируя договоренность с Путиным 29 января, американский президент не упоминал конкретного дня, когда должен был начинаться отсчет "недели". В Кремле утверждали, что речь идет о периоде до 1 февраля.

После ничего удара РФ по объектам украинской энергетики сенатор-республиканец Линдси Грэм обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой начать процесс передачи Украине ракет "Томагавк".