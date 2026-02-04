В Норвегии 44% считают, что кронпринцесса не может стать королевой после скандала с Эпштейном

В Норвегии 44% опрошенных граждан считают, что кронпринцесса Метте-Марит не должна была бы унаследовать престол после того, как стало известно о ее тесном общении с осужденным за сексуальные преступления американским миллиардером Джеффри Эпштейном.

Как сообщает "Европейская правда", такими оказались результаты опроса по заказу норвежского издания VG.

Респондентам задали вопрос о том, может ли, по их мнению, Метте-Марит унаследовать престол и стать королевой после того, что стало известно из обнародованных материалов дела Эпштейна об их общении.

На этот вопрос утвердительно ответили 32,5%, отрицательно – 44%, не определились с мнением – 22%.

В столице Осло только 21% опрошенных считают, что она должна унаследовать престол, несмотря на скандал.

Спросили также о том, должна ли Норвегия и дальше оставаться монархией, или должна была бы задуматься об изменении формы правления и стать республикой.

Сохранение монархии поддерживают 60,9% – что на 11,1% меньше, чем в предыдущем опросе VG в 2025 году. Количество сторонников перехода к республиканской форме правления выросло с 17% до 27,4%.

Как известно, в минувшую пятницу Минюст США обнародовал миллионы страниц материалов дела Эпштейна, из которых всплыли конкретные детали общения с ним десятков известных лиц, в том числе норвежской кронпринцессы Метте-Марит.

Принцесса опубликовала заявление, в котором отметила, что сожалеет о своей "халатности". Она также выразила свое сочувствие и солидарность с жертвами преступлений, совершенных Эпштейном.

Премьер Норвегии, комментируя скандал, отметил, что общение кронпринцессы с Эпштейном было "плохим решением".

Публикация "файлов Эпштейна" совпала по времени с другим имиджевым ударом для королевской семьи – арестом и судом над сыном Метте-Марит по обвинению в домашнем насилии и изнасилованиях.

Кроме того, из-за выявленных фактов общения с Эпштейном приостановили в должности посла Норвегии в Иордании и Ираке, муж которой – влиятельный переговорщик в ООН – похоже, был близким другом покойного миллиардера.

