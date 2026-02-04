У більш як половини литовців погіршилось ставлення до президента за минулий рік
Більш як половина литовців змінили на гірше думку про президента Гітанаса Науседу протягом минулого року.
Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це йдеться в результатах опитування на замовлення суспільного мовника.
Дослідження засвідчило, що 54% литовців за минулий рік погіршили ставлення до президента Гітанаса Науседи.
5% сказали, що їхнє ставлення покращилося, а 38% – що воно не змінилося. 3% не мали думки з цього приводу.
Інше опитування на замовлення Lietuvos Rytas на початку січня показало, що вперше за два десятиліття негативне сприйняття президента переважає над позитивним. Станом на грудень Науседу негативно сприймали 42,6%, тоді як позитивно – 38,2%.
Гітанас Науседа вважає, що зниження рейтингу його популярності є наслідком його активної участі у внутрішній політиці.
Також опитування свідчать, що понад 50% литовців негативно оцінюють роботу уряду.