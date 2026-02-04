У более чем половины литовцев ухудшилось отношение к президенту за прошлый год

Более половины литовцев изменили к худшему мнение о президенте Гитанасе Науседе в течение прошлого года.

Как сообщает LRT, пишет "Европейская правда", об этом говорится в результатах опроса по заказу общественного вещателя.

Исследование показало, что 54% литовцев за прошлый год ухудшили отношение к президенту Гитанасу Науседе.

5% сказали, что их отношение улучшилось, а 38% – что оно не изменилось. 3% не имели мнения по этому поводу.

Другой опрос по заказу Lietuvos Rytas в начале января показал, что впервые за два десятилетия негативное восприятие президента преобладает над положительным. По состоянию на декабрь Науседу негативно воспринимали 42,6%, тогда как положительно – 38,2%.

Гитанас Науседа считает, что снижение рейтинга его популярности является следствием его активного участия во внутренней политике.

Также опросы свидетельствуют, что более 50% литовцев негативно оценивают работу правительства.