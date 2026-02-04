У Навроцкого призвали готовиться к вступлению Польши в Совет мира Трампа

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что правительство должно начать подготовку к членству страны в Совете мира, инициированном президентом США Дональдом Трампом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил портал Onet.

Чиновник высказался за необходимость начать подготовку к вступлению Польши в Совет мира, призвав правительство предоставить свои позиции по этому вопросу.

Пшидач также пояснил, что процедура потребует поддержки Совета министров, а также должна пройти ратификацию в Сейме.

"Мы считаем, что нужно начать подготовительную работу к вступлению в этот Совет. Однако, чтобы это стало возможным, как для международной организации, сначала должна быть принята резолюция Совета министров, а затем – окончательное согласие, выраженное в законе. То есть все парламентские силы в Сейме, или по крайней мере большинство, должны согласиться на это", – сказал он.

Членство Польши в Совете мира будет предметом обсуждений на заседании Совета национальной безопасности, который президент Кароль Навроцкий созвал на 11 февраля.

Ранее идея вступления Польши в Совет мира Трампа вызвала неоднозначные реакции у чиновников. Спикер Сейма Влодзимеж Чажастый назвал организацию "иллюзорной" и обвинил Трампа в подрыве работы ООН.

Между тем в Министерстве финансов и экономики Польши категорически исключили возможность выделения миллиарда долларов из государственного бюджета на членство в Совете мира.

Напомним, большинство поляков не поддерживают членство своей страны в Совете мира президента США Дональда Трампа, если за вступление нужно будет заплатить миллиард долларов.

Подробнее о дискуссиях в Польше читайте в материале: Польша в "ловушке Трампа": как приглашение в Совет мира стало вызовом для соседей.