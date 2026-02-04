Авіакомпанія Lufthansa замовить нове дослідження своєї ролі за нацистського режиму

Німецька авіакомпанія Lufthansa планує провести нове незалежне дослідження своєї історії в період націонал-соціалізму, зокрема щодо використання тисяч примусових робітників під час Другої світової війни.

Про це заявив генеральний директор компанії Карстен Шпор, передає Tagesschau, пише "Європейська правда".

За словами Шпора, результати нового наукового проєкту очікуються наступного року. Він наголосив, що вважає себе "наступником тих, хто був відповідальним", і підкреслив необхідність подальшого критичного осмислення минулого компанії.

Сучасні історичні дослідження свідчать, що Lufthansa активно сприяла зміцненню нацистського режиму, отримувала значні прибутки від співпраці з ним і брала участь у військових операціях та експлуатації примусових робітників.

Питання нацистського минулого Lufthansa неодноразово ставало предметом дискусій. Ще 25 років тому компанія планувала оприлюднити експертний звіт про використання примусових робітників, однак його публікацію тоді скасували.

У своїх роботах історики зазначають, що заснована у 1926 році "Luft Hansa" фактично виконувала функції прихованого відновлення німецьких повітряних сил, заборонених після Першої світової війни, отримуючи значні державні субсидії.

Також, як зазначається, компанія організовувала передвиборчі польоти Адольфа Гітлера у 1932 році, брала участь у підтримці перевороту генерала Франсіско Франко в Іспанії. Під час війни Lufthansa працювала на Люфтваффе та використовувала тисячі примусових робітників, серед яких були й діти.

Після відновлення компанії у 1950-х роках колишні менеджери довоєнної Lufthansa знову обійняли керівні посади, що також викликає критику з боку дослідників. Новий проєкт, за словами керівництва, має на меті дати повну й прозору оцінку цієї сторінки історії авіакомпанії.

Влітку 2025 року місто Браунау-на-Інні в Австрії, де народився Адольф Гітлер, перейменувало дві вулиці, названі на честь колишніх нацистів. Кілька років тому будинок у Браунау-на-Інні, у якому народився Гітлер, вирішили переобладнати на місце для курсів з прав людини.

У грудні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр поклав вінок до Ковентріського собору в Англії, символічно спокутуючи злочини Другої світової війни.