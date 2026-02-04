Авиакомпания Lufthansa закажет новое исследование своей роли при нацистском режиме

Немецкая авиакомпания Lufthansa планирует провести новое независимое исследование своей истории в период национал-социализма, в частности по использованию тысяч принудительных рабочих во время Второй мировой войны.

Об этом заявил генеральный директор компании Карстен Шпор, передает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

По словам Шпора, результаты нового научного проекта ожидаются в следующем году. Он отметил, что считает себя "преемником тех, кто был ответственным", и подчеркнул необходимость дальнейшего критического осмысления прошлого компании.

Современные исторические исследования свидетельствуют, что Lufthansa активно способствовала укреплению нацистского режима, получала значительные прибыли от сотрудничества с ним и участвовала в военных операциях и эксплуатации принудительных рабочих.

Вопрос нацистского прошлого Lufthansa неоднократно становился предметом дискуссий. Еще 25 лет назад компания планировала обнародовать экспертный отчет об использовании принудительных рабочих, однако его публикацию тогда отменили.

В своих работах историки отмечают, что основанная в 1926 году "Luft Hansa" фактически выполняла функции скрытого восстановления немецких воздушных сил, запрещенных после Первой мировой войны, получая значительные государственные субсидии.

Также, как отмечается, компания организовывала предвыборные полеты Адольфа Гитлера в 1932 году, участвовала в поддержке переворота генерала Франсиско Франко в Испании. Во время войны Lufthansa работала на Люфтваффе и использовала тысячи принудительных рабочих, среди которых были и дети.

После восстановления компании в 1950-х годах бывшие менеджеры довоенной Lufthansa снова заняли руководящие должности, что также вызывает критику со стороны исследователей. Новый проект, по словам руководства, имеет целью дать полную и прозрачную оценку этой страницы истории авиакомпании.

Летом 2025 года город Браунау-на-Инне в Австрии, где родился Адольф Гитлер, переименовал две улицы, названные в честь бывших нацистов. Несколько лет назад дом в Браунау-на-Инне, в котором родился Гитлер, решили переоборудовать в место для курсов по правам человека.

В декабре президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер возложил венок к Ковентрийскому собору в Англии, символически искупая преступления Второй мировой войны.