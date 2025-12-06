Президент Німеччини вшанував пам'ять жертв нацистського бомбардування в Англії

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр поклав вінок до Ковентріського собору в Англії, символічно спокутуючи злочини Другої світової війни.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Візит Штайнмаєра присвячений пам'яті про нацистське бомбардування Ковентрі у ніч проти 14 листопада 1940 року, яке зруйнувало готичний собор 14 століття, залишивши після себе руїни без даху.

Тоді щонайменше 568 людей загинули, а більше половини будинків Ковентрі були пошкоджені або зруйновані в результаті найпотужнішого удару по британському місту під час війни.

Велику Британію на заході представляв герцог Кентський. Він був королівським покровителем Дрезденського фонду, який прагне налагодити зв'язки між народами Великої Британії та Дрездена після бомбардування союзників, яке зруйнувало історичний центр німецького міста і забрало життя приблизно 25 тисяч людей у лютому 1945 року.

Виступ Штайнмаєра у п’ятницю, 5 грудня, завершив триденний державний візит до Великої Британії, перший за 27 років для глави німецької держави.

Зазначимо, у липні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідував Британію. Тоді він та Стармер підписали новий англо-німецький договір.

Цей договір став найбільшим між двома країнами з часу завершення Другої світової війни.