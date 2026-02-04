СМИ: у Макрона взяли на стажировку студентку, вручившую ему резюме на публичном мероприятии

Елисейский дворец взял на стажировку в экономическую команду студентку, которая решилась вручить президенту Франции свое резюме в кулуарах во время публичного мероприятия.

Как сообщают французские СМИ, среди которых Le Pasirien и BFMTV, об этом объявила сама девушка, пишет "Европейская правда".

Девушка, которая учится в престижном заведении Sciences Po, прибегла к нестандартному шагу и "подстерегла" Макрона в коридоре на полях Форума мира в Париже 29 октября. Она коротко сказала о своей мотивации и вручила президенту свое резюме.

Эпизод попал на видео, благодаря которому она стала "звездой соцсетей".

Девушка, которая не раскрывает свое имя, сообщила, что ее авантюра завершилась успехом – в ноябре она прошла собеседование, а несколько дней назад получила приглашение на стажировку в экономическую команду Елисейского дворца в течение 5-6 месяцев.

Она отметила, что для нее это очень неожиданный поворот, поскольку она родом "из отдаленного уголка страны из очень скромной семьи".

По ее словам, она не планировала, что ее шаг станет настолько публичным. Также студентка отвергает подозрения о "постановке" и уверяет, что не имела никаких связей в президентской команде.

До этого девушка уже работала во Французской торговой палате в Марокко.

Она выразила надежду, что Макрона не начнут "бомбардировать резюме при каждом удобном случае" после ее случайного успеха.

Институт политических исследований, широко известный как Sciences Po – один из самых престижных вузов во Франции и Европе. Его называют "фабрикой элит", поскольку из его стен вышли многие топ-чиновники, специалисты по международным отношениям, руководители компаний и тому подобное.

