Бабиш: вопрос о назначении Турека министром закрыт

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что вопрос о назначении одиозного политика от партии "Автомобилисты за себя" Филипа Турека министром окружающей среды "закрыт", потому что президент Петр Павел не намерен одобрять его кандидатуру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил чешский телеканал ČT24.

Такое заявление от главы правительства Чехии прозвучало после его встречи с президентом. Бабиш заявил, что Павел никогда не назначит Турека министром, а значит к этому вопросу больше не будут возвращаться.

Их встреча состоялась на фоне конфликта между правительством и президентом. Скандал вспыхнул из-за сообщений, адресованных президенту Чехии, которые прислал министр иностранных дел Петр Мацинка. В них глава МИД пытается шантажировать Павела по поводу назначения скандального Филиппа Турека от партии "Автомобилисты за себя" министром охраны окружающей среды.

Павел неоднократно отказывался назначать Турека из-за того, что тот ранее оказался под расследованием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

Для обсуждения этой ситуации президент принял премьера в Пражском граде в среду.

"Мы вместе заявили, что заинтересованы в том, чтобы ситуация по различным заявлениям успокоилась", – подытожил эту встречу Бабиш.

В то же время в Палате депутатов Чехии продолжается рассмотрение вотума недоверия действующему правительству из-за скандала с сообщениями Мацинки.

Ранее оппозиция требовала отставки главы МИД. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш не прислушался к призывам оппозиции об увольнении Мацинки, хотя заявил, что считает его послания президенту "плохо сформулированными".

