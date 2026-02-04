В школе в Словакии произошла стрельба: двое учеников получили ранения

В Объединенной школе Святого Иосифа, что в словацком городе Нове Место-над-Вагом, произошел инцидент со стрельбой, из-за которого занятия были прерваны.

Об этом пишет Aktuality, передает "Европейская правда".

Министр образования Томаш Друкер сообщил, что ученик шестого класса ранил двух своих одноклассников из пневматического оружия, но не серьезно – им оказали медицинскую помощь.

В словацкой полиции подтвердили, что ранения не являются серьезными.

"На основе установленных на данный момент фактов, один из учеников выстрелил из пневматического оружия в своих одноклассников, и двум ученикам оказали помощь на месте. К счастью, жизни учеников ничего не угрожает", – заявили правоохранители.

В настоящее время продолжается расследование обстоятельств происшествия. Следователи выясняют, был ли инцидент преднамеренным и при каких условиях ученик получил пневматическое оружие.

