Прем'єр Британії звинуватив експосла у США "неодноразовій брехні" щодо стосунків з Епштейном

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що колишній посол країни в США Пітер Мендельсон неодноразово брехав його команді щодо його стосунків із засудженим за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном до того, як його призначили на посаду.

Про це він заявив у середу, 4 лютого, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Стармер заявив, що Мендельсон неодноразово брехав його команді, коли його "запитували про стосунки з Епштейном до і під час його перебування на посаді посла".

"Я шкодую, що призначив його. Якби я тоді знав те, що знаю зараз, він ніколи б не опинився поблизу уряду", – наголосив британський прем’єр.

Також Стармер зазначив, що попросив короля виключити Мендельсона з Таємної ради – органа радників британського монарха.

Зазначимо, Мендельсон оголосив про свою відставку з Палати лордів Британії після того, як стало відомо про низку скандальних електронних листів, які пов'язували його з сексуальним злочинцем Епштейном.

Документи, оприлюднені Міністерством юстиції США, також свідчать про те, що Епштейн переказав $75 тисяч на банківські рахунки, бенефіціаром яких, як вважається, був Мендельсон, який на той час був депутатом від Лейбористської партії.

У вересні 2009 року Епштейн переказав партнеру Мендельсона, а нині його чоловікові, 10 тисяч фунтів стерлінгів для фінансування курсу остеопатії та інших витрат.

Британська поліція розпочала розслідування щодо Мендельсона. Також писали, що Європейська комісія розслідує, чи порушив Мендельсон правила Європейського Союзу щодо своїх контактів із Епштейном.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Секс на користь ФСБ: як файли Епштейна вдарили по елітах США і Європи та до чого тут Росія.