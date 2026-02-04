Премьер Британии обвинил экс-посла в США в "неоднократной лжи" об отношениях с Эпштейном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что бывший посол страны в США Питер Мендельсон неоднократно лгал его команде о своих отношениях с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном до того, как его назначили на должность.

Об этом он заявил в среду, 4 февраля, цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Стармер заявил, что Мендельсон неоднократно лгал его команде, когда его "спрашивали об отношениях с Эпштейном до и во время его пребывания на посту посла".

"Я сожалею, что назначил его. Если бы я тогда знал то, что знаю сейчас, он никогда бы не оказался рядом с правительством", – подчеркнул британский премьер.

Также Стармер отметил, что попросил короля исключить Мендельсона из Тайного совета – органа советников британского монарха.

Отметим, Мендельсон объявил о своей отставке из Палаты лордов Великобритании после того, как стало известно о ряде скандальных электронных писем, которые связывали его с сексуальным преступником Эпштейном.

Документы, обнародованные Министерством юстиции США, также свидетельствуют о том, что Эпштейн перевел $75 тысяч на банковские счета, бенефициаром которых, как считается, был Мендельсон, на тот момент – депутат от Лейбористской партии.

В сентябре 2009 года Эпштейн перевел партнеру Мендельсона, а ныне его мужу, 10 тысяч фунтов стерлингов для финансирования курса остеопатии и других расходов.

Британская полиция начала расследование в отношении Мендельсона. Также писали, что Европейская комиссия расследует, нарушил ли Мендельсон правила Европейского Союза в отношении своих контактов с Эпштейном.

