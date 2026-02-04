ЗМІ повідомили про телефонну розмову Трампа і Сі

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпінем перед особистою зустріччю, яка має відбутися в найближчі місяці в Китаї.

Про це агентству Bloomberg розповіло поінформоване джерело, повідомляє "Європейська правда".

Ні це джерело, ні китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа", яке першим повідомило про телефонну розмову, не надали додаткових подробиць.

Переговори Трампа і Сі відбулися через кілька годин після того, як китайський лідер поговорив з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Цього року лідери США і Китаю планують провести кілька зустрічей, перша з яких може відбутися вже у квітні.

Нещодавно Трамп пригрозив 100-відсотковими митами на канадські імпортні товари після того, як прем’єр Канади Марк Карні відвідав Пекін та підписав торгівельну угоду з Китаєм.

Американський президент також застеріг Велику Британію від поглиблення співпраці з Китаєм, заявивши, що це "небезпечно".