СМИ сообщили о телефонном разговоре Трампа и Си

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином перед личной встречей, которая должна состояться в ближайшие месяцы в Китае.

Об этом агентству Bloomberg сообщил информированный источник, передает "Европейская правда".

Ни этот источник, ни китайское государственное информационное агентство "Синьхуа", которое первым сообщило о телефонном разговоре, не предоставили дополнительных подробностей.

Переговоры Трампа и Си состоялись через несколько часов после того, как китайский лидер поговорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

В этом году лидеры США и Китая планируют провести несколько встреч, первая из которых может состояться уже в апреле.

Недавно Трамп пригрозил 100-процентными пошлинами на канадские импортные товары после того, как премьер Канады Марк Карни посетил Пекин и подписал торговое соглашение с Китаем.

Американский президент также предостерег Великобританию от углубления сотрудничества с Китаем, заявив, что это "опасно".