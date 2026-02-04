Глава МИД Эстонии выступил против диалога с Россией и предложил альтернативу

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что вести диалог и восстанавливать отношения с Россией будет ошибкой, если та не откажется от империалистической политики.

Об этом говорится в заявлении министра, опубликованном 4 февраля на сайте МИД Эстонии, сообщает "Европейская правда".

Тсахкна отметил, что желание вступить в диалог с Кремлем и наладить хорошие отношения с Владимиром Путиным будет катастрофическим для Украины, непосредственно угрожать безопасности Европы и полностью противоречить текущей политике давления и изоляции, которую проводит Европа.

"Россия продолжает устанавливать новые рекорды по масштабам атак против Украины, нарушает все международные обязательства, которые взяла на себя, и не демонстрирует никакой готовности прекратить свою агрессию. В такой ситуации переговоры с Кремлем не приведут к прогрессу – они лишь дадут Путину желанную публичную трибуну и возможность выдвинуть новые требования, направленные на подрыв нашей собственной безопасности", – убежден эстонский министр.

По его словам, для России стремление сесть за стол переговоров в Кремле стало бы свидетельством слабости Запада, позволило бы сыграть на противоречиях между государствами-членами Европейского Союза, посеять раздор среди союзников и партнеров.

"Мы не должны снова повторять ошибку, которую делали раз за разом, – поспешно восстанавливать отношения с Россией, которая не сделала ни одного шага к изменениям. Сдержанная реакция Запада на войну в Грузии и аннексию Крыма, а также процесс переговоров по Минским соглашениям уже показали, что западная доброжелательность не дает результатов, если Россия не отказывается от своего империалистического курса", – заявил Тсахкна.

Он выразил уверенность, что вместо диалога с Россией единственным правильным путем является продолжение решительной поддержки Украины и усиление давления на РФ.

Напомним, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что подготовка к его разговору с российским правителем Владимиром Путиным продолжается на техническом уровне.

В декабре президент Франции выразил убеждение, что Европа должна найти способ непосредственно взаимодействовать с российским лидером.