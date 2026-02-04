Испания передает Украине партию мощных генераторов

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в среду принял участие в церемонии вручения послу Украины в Испании Юлии Соколовской нескольких мощных генераторов для поддержки Украины на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщила пресс-служба испанского МИД, информирует "Европейская правда".

Партию генераторов передают через Испанское агентство международного сотрудничества с целью развития (AECID).

В испанском МИД напомнили, что российские атаки привели к потере 70% энергетических мощностей Украины.

Удары по энергетической инфраструктуре усилились со второй половины 2025 года, затронув всю страну, включая ее столицу Киев.

Сейчас отключения электроэнергии по всей стране длятся от 12 до 16 часов, а зимой температура ежедневно опускается до -20 градусов.

"В свете этой драматической ситуации мы вновь заявляем, что Испания будет продолжать поддерживать народ и правительство Украины. Сегодня мы приехали в Арганда-дель-Рей, чтобы доставить шесть генераторов, которые смогут обеспечить энергией более 14 000 человек", – сказал Альбарес.

По его словам, эти генераторы AECID приобрела для немедленной отправки в Украину через Европейский механизм гражданской защиты.

Генераторы будут использоваться для поддержки важнейших объектов инфраструктуры, которые серьезно пострадали от атак на электроэнергетическую систему страны.

Как отметил Альбарес, это не первая поставка для удовлетворения энергетических потребностей Украины.

"Всего три месяца назад, в октябре 2025 года, в преддверии холодной зимы, мы отправили 70 генераторов меньшего размера. То же самое мы сделали в начале 2025 года и в предыдущие годы. Однако, учитывая беспрецедентные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, это самая большая поставка по суммарной мощности на сегодняшний день", – сказал он.

В целом эти генераторы будут обеспечивать 6,3 мегаватта мощности.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в Киев поступила новая гуманитарная помощь от Франции.

Во вторник также стало известно, что сотрудники Министерства иностранных дел Литвы собирают средства на генераторы для Украины.