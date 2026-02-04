Рубио рассказал о хороших и плохих новостях относительно переговоров в Абу-Даби с Украиной и РФ

Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ход переговоров в Абу-Даби по урегулированию развязанной РФ войны против Украины, заявил о хороших и плохих новостях по этому поводу.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Рубио, впервые за очень долгое время технические военные группы из Украины и России встречаются в формате, в котором также участвуют представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

"Я не хочу сказать, что сами по себе переговоры являются прогрессом, но хорошо, что происходит взаимодействие. Я также хотел бы предупредить всех, что в таких вопросах, как этот, есть много деликатных моментов. Прогресс, вероятно, не будет известен даже через утечки информации, пока мы действительно не достигнем прорыва. Наша цель – оставаться преданными делу. Мы посвятили этому год. Мы считаем, что достигли реального прогресса", – отметил он.

По словам Рубио, хорошей новостью является то, что "список нерешенных вопросов", который существовал между Украиной и РФ, "существенно сократился".

"Это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что вопросы, которые остались, являются самыми сложными. А тем временем война продолжается. Поэтому все, что я могу сказать по этому поводу, это то, что мы вкладываем в это дело значительное количество времени и энергии на очень высоком уровне. Мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы добиться прорыва", – добавил он.

Отметим, что трехсторонние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах проходят после того, как Россия нанесла массированный удар по Украине. В связи с новым обстрелом президент Владимир Зеленский во вторник заявил о "корректировке" работы украинской команды на переговорах.

Сообщалось, что продолжение переговоров планируется в четверг, 5 февраля.

А украинская делегация готовит доклад Зеленскому по итогам первого дня переговоров, который завершился 4 февраля.