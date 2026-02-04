Лидеры Латвии и Эстонии призвали назначить спецпредставителя ЕС для переговоров с РФ

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис призвали назначить специального европейского посланника для проведения переговоров с Россией.

Об этом они заявили в отдельных комментариях Euronews, сообщает "Европейская правда".

Силиня и Карис отметили, что любое общение с Россией должно осуществляться после консультаций с Украиной, и предложили, чтобы собеседник, которого еще предстоит назначить, был консенсусной фигурой.

"Я думаю, что нам нужно заниматься дипломатией. Всегда нужно разговаривать, но нам нужно изолировать Россию и по-прежнему применять к ней санкции. Мы должны быть за столом переговоров, потому что украинцы сами начали переговоры. Так почему европейцы не должны вести переговоры?" – сказала Силиня.

В качестве потенциальных европейских представителей Силиня назвал президента Франции, канцлера Германии, премьер-министра Польши и премьер-министра Великобритании.

"Да, нам действительно нужен посланник. Вероятно, вопрос в том, кто это будет. И я думаю, что у нас есть много вариантов. Я готова поехать, если это будет нужно, но я думаю, что европейские лидеры из Германии или Франции, а также Великобритании, которая является членом "коалиции решительных", должны быть теми, кто сидит за столом вместе с американцами, помогая Украине в этих очень жестких переговорах", – добавила Силиня.

Карис не стал называть имена, но подчеркнул, что избранный посланник должен быть представителем большой европейской страны и пользоваться "авторитетом у обеих сторон".

"Европейский Союз также должен быть вовлечен в эти дискуссии. Хотя мы не воюем с Россией напрямую, мы поддерживаем Украину уже много лет и продолжаем это делать", – сказал Карис.

"Мы тоже должны иметь право голоса, но, как видите, мы немного опоздали. Мы должны были начать это, возможно, не президент Трамп, а ЕС, чтобы также начать поиск дипломатических решений. Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет (за столом)", – добавил президент Эстонии.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что вести диалог и восстанавливать отношения с Россией будет ошибкой, если та не откажется от империалистической политики.

Напомним, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что подготовка к его беседе с российским правителем Владимиром Путиным продолжается на техническом уровне.

В декабре президент Франции выразил убеждение, что Европа должна найти способ непосредственно взаимодействовать с российским лидером.