Зеленський розраховує на швидкі кроки ЄС для схвалення кредиту у 90 млрд євро

Президент Володимир Зеленський подякував Раді Євросоюзу за погодження у середу правових рамок для надання Україні 90 млрд євро фінансової допомоги на 2026–2027 роки.

Про це глава держави написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що сподівається на швидкі кроки для ухвалення остаточного рішення.

"Розраховуємо, що всі подальші кроки будуть реалізовані теж максимально швидко, бо ці кошти – наша фінансова гарантія безпеки", – наголосив Зеленський.

За його словами, важливо, що на тлі підлих російських ударів по українській енергетиці Європа демонструє: Україна матиме довгострокову підтримку.

"Ця допомога не лише посилює Україну в різних напрямах, а й зміцнює наші позиції за столом перемовин. Це вагомий внесок у безпеку всієї Європи та наше спільне майбутнє", – зазначив президент.

У середу, 4 лютого, посли держав Європейського союзу на засіданні Комітету постійних представників (Coreper) узгодили механізми надання Україні у 2026-27 роках кредиту на суму 90 млрд євро, зокрема, дозволивши третім країнам брати участь у цьому процесі.

Як повідомляла "Європейська правда", Франція та Німеччина мали суперечливі позиції щодо механізмів надання кредиту Україні та участі в ньому третіх країн.