Зеленский рассчитывает на быстрые шаги для одобрения кредита в 90 млрд евро

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Совет Евросоюза за согласование в среду правовых рамок для предоставления Украине 90 млрд евро финансовой помощи на 2026–2027 годы.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что надеется на быстрые шаги для принятия окончательного решения.

"Рассчитываем, что все дальнейшие шаги будут реализованы тоже максимально быстро, потому что эти средства – наша финансовая гарантия безопасности", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, важно, что на фоне подлых российских ударов по украинской энергетике Европа демонстрирует: Украина будет иметь долгосрочную поддержку.

"Эта помощь не только усиливает Украину в различных направлениях, но и укрепляет наши позиции за столом переговоров. Это весомый вклад в безопасность всей Европы и наше общее будущее", – отметил президент.

В среду, 4 февраля, послы государств Европейского союза на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper) согласовали механизмы предоставления Украине в 2026-27 годах кредита на сумму 90 млрд евро, в частности, позволив третьим странам участвовать в этом процессе.

Как сообщала "Европейская правда", Франция и Германия имели противоречивые позиции относительно механизмов предоставления кредита Украине и участия в нем третьих стран.