В Испании и Португалии есть погибшие и пропавшие без вести из-за шторма "Леонардо"

По меньшей мере один человек погиб в результате шторма "Леонардо", который уже несколько дней бушует над Пиренейским полуостровом.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Смертельный случай произошел в Португалии в южном регионе Алентежу. Водитель в возрасте около 70 лет погиб в своем автомобиле, который подхватило потоком на затопленном участке дороги.

В Испании в провинции Малага продолжаются поиски девушки, которую унесло вниз по течению реки, когда она побежала спасать свою собаку.

"Мы всю вторую половину дня и всю ночь искали ее в реке на участке от места, где она упала, до самого конца русла. Собаку нашли, а ее – нет", – рассказал руководитель пожарно-спасательной службы Малаги.

В испанской провинции Андалусия, которая больше всего страдает от непогоды, спасательные службы до конца суток 4 февраля получили сообщения о более чем миллионе проблем и инцидентов.

14 рек и 10 дамб под угрозой выхода из берегов или прорыва.

По последним данным, по территории страны из-за подтоплений и их последствий перекрыто 145 дорог, в том числе две крупные трассы.

⛈️⚠️145 vías permanecen cortadas por inundaciones y desprendimientos, 2 de ellas principales:



⚫️A-44 Campillo de Arenas (Jaén), sentido Granada.

⚫️A-48 Vejer de la Frontera (Cádiz), sentido Tarifa



❌Evitendesplazamientos y zonas inundables. pic.twitter.com/57JNKx2QeO – Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) February 5, 2026

🚨 Impresionantes imágenes de Huétor Tajar y Venta de Santa Bárbara.



La borrasca Leonardo continúa presente en la provincia de Granada



👇Sigue el minuto a minuto aquí https://t.co/3stZ8WAQOc pic.twitter.com/HOajmwJoTc – COPE Granada (@COPEGranada) February 4, 2026

"Леонардо" – последний из серии штормов, от которых в этом сезоне пострадал Иберийский полуостров. Самым сильным был предыдущий шторм "Кристин", который привел к гибели людей и нанес огромный материальный ущерб Португалии – по первым оценкам, более 4 млрд евро.

Правительство Португалии выделяет 2,5 млрд евро на восстановление после нанесенного штормом ущерба.

Уже в выходные над Иберийским полуостровом ожидают шторм "Марта".