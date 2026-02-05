Швеция объявила о пакете энергетической помощи Украине на сумму 94 млн евро

Правительство Швеции объявило о предоставлении Украине энергетической помощи на сумму 1 миллиард шведских крон (около 94 млн евро).

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте шведского правительства.

Как сообщили в правительстве, помощь будет направлена на самые насущные потребности Украины в производстве электроэнергии и восстановлении разрушенной инфраструктуры.

Средства также будут использованы для укрепления энергоснабжения в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Из общей суммы пакета помощи 600 миллионов шведских крон выделяется на Фонд энергетической поддержки Украины, еще 400 млн – на Программу развития ООН.

Благодаря этой помощи Украина сможет обеспечить себя различными видами энергетического оборудования, в частности электростанциями, тепловыми вентиляторами и запасными частями для ремонта поврежденных объектов, отметили в правительстве.

Как сообщалось, 5 февраля в Киев прибыла партия из 177 генераторов от Европейского Союза.

Ранее стало известно, что Франция выделяет 70 млн евро на поддержку проектов, которые будут реализованы в Украине в рамках работы Фонда поддержки критической инфраструктуры.

О пакете энергетической помощи Украине на прошлой неделе объявила Ирландия.