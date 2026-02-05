Мерц відреагував на образи з боку глави МЗС Ірану

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував гостру критику на свою адресу з боку глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі.

Заяву очільника німецького уряду наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Аракчі у своїх соцмережах раніше звинуватив Мерца в соціальних мережах у "політичній наївності" і "неприємному характері".

"Німці – великий народ, який зробив внесок у розвиток людства своєю працею і винахідливістю. Іран завжди вітав міцні відносини з Німеччиною. Тому подвійно прикро, що така людина, як пан Мерц, тепер представляє Німеччину на світовій арені", – зазначав іранський міністр.

Коментуючи ці висловлювання, Мерц зазначив, що вони відображають "нервозність і невпевненість" Тегерана.

"Занепокоєння військовою ескалацією в регіоні велике", – сказав Мерц у четвер у столиці Катару Досі.

Він наголосив, що Іран повинен перестати бути "дестабілізуючою силою в регіоні".

Мерц закликав Іран "вступити в переговори, припинити агресію, завершити ядерну програму відповідно до міжнародних домовленостей і, перш за все, позбавити такі країни, як Катар, Йорданія та Ізраїль, від подальших військових загроз".

Ці коментарі пролунали напередодні непрямих переговорів між Іраном і США, які, за заявою Тегерана, повинні розпочатися в п'ятницю в Омані.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що зазначені переговори США та Ірану опинились на межі зриву.

Нагадаємо, 28 січня президент США Дональд Трамп заявив про наближення до берегів Ірану масштабного американського флоту та закликав Тегеран негайно сісти за стіл переговорів для укладення ядерної угоди, погрожуючи масштабним ударом.

Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп попросив свою команду підготувати варіанти швидких і рішучих атак проти Ірану, які не спричинять ризику тривалої війни на Близькому Сході.