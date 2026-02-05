Мерц отреагировал на оскорбления со стороны главы МИД Ирана

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал резкую критику в свой адрес со стороны главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

Заявление главы немецкого правительства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Аракчи в своих соцсетях ранее обвинил Мерца в "политической наивности" и "неприятном характере".

"Немцы – великий народ, который внес вклад в развитие человечества своим трудом и изобретательностью. Иран всегда приветствовал прочные отношения с Германией. Поэтому вдвойне обидно, что такой человек, как господин Мерц, теперь представляет Германию на мировой арене", – отметил иранский министр.

Комментируя эти высказывания, Мерц отметил, что они отражают "нервозность и неуверенность" Тегерана.

"Беспокойство по поводу военной эскалации в регионе велико", – сказал Мерц в четверг в столице Катара Дохе.

Он подчеркнул, что Иран должен перестать быть "дестабилизирующей силой в регионе".

Мерц призвал Иран "вступить в переговоры, прекратить агрессию, завершить ядерную программу в соответствии с международными договоренностями и, прежде всего, избавить такие страны, как Катар, Иордания и Израиль, от дальнейших военных угроз".

Эти комментарии прозвучали накануне непрямых переговоров между Ираном и США, которые, по заявлению Тегерана, должны начаться в пятницу в Омане.

Между тем СМИ сообщают, что указанные переговоры США и Ирана оказались на грани срыва.

Напомним, 28 января президент США Дональд Трамп заявил о приближении к берегам Ирана масштабного американского флота и призвал Тегеран немедленно сесть за стол переговоров для заключения ядерного соглашения, угрожая масштабным ударом.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп попросил свою команду подготовить варианты быстрых и решительных атак против Ирана, которые не повлекут за собой риск длительной войны на Ближнем Востоке.