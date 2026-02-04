ЗМІ: переговори США та Ірану опинились на межі зриву

США в середу повідомили Ірану, що не погоджуються на вимоги Тегерана змінити місце і формат переговорів, запланованих на п'ятницю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили Axios два американські посадовці.

США та Іран домовилися про зустріч у п'ятницю в Стамбулі за участю інших країн Близького Сходу у ролі спостерігачів.

Однак у вівторок іранська сторона заявила, що хоче перенести переговори до Оману і провести їх у двосторонньому форматі, щоб вони були зосереджені виключно на ядерних питаннях, а не на інших темах, таких як ракети, які є пріоритетними для США та країн регіону.

Американські посадовці розглянули прохання про зміну місця проведення переговорів, але в середу вирішили відхилити його.

"Ми сказали їм, що або так, або нічого, а вони відповіли: "Гаразд, тоді нічого", – заявив американський високопосадовець.

Він зазначив, що якщо іранці готові повернутися до початкового формату, США готові зустрітися цього або наступного тижня.

"Ми хочемо швидко досягти реальної угоди, інакше люди почнуть розглядати інші варіанти", – сказав високопосадовець, натякаючи на неодноразові погрози Трампа вжити військових заходів.

"Ми намагалися дійти згоди, але іранці відмовилися. Є велика ймовірність, що переговори цього тижня взагалі не відбудуться", – сказав другий американський посадовець.

Американські посадовці заявили, що США та Іран спочатку домовилися провести переговори в Стамбулі за двома напрямками: прямі переговори між США та Іраном щодо ядерної угоди; багатосторонні переговори з таких питань, як ракетна програма Ірану, підтримка проксі-груп та порушення прав людини під час жорстокого придушення протестів.

Американські посадовці заявили, що посланець Білого дому Стів Віткофф і зять та радник Трампа Джаред Кушнер у четвер відправляться до Катару для проведення переговорів з прем'єр-міністром щодо Ірану.

Звідти вони наразі планують повернутися до Маямі, а не їхати на зустріч з іранцями.

Американські посадовці заявили, що, з огляду на поведінку Ірану в останні дні та відсутність прориву в попередніх переговорах, вони скептично ставляться до можливості укладення угоди.

Відомо, що президент Трамп попросив свою команду підготувати варіанти швидких і рішучих атак проти Ірану, які не спричинять ризику тривалої війни на Близькому Сході.