Туск у Києві відкинув нові вимоги Росії щодо Донбасу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився про нові вимоги Росії щодо окупованого Донбасу як умову для завершення війни.

Про це він сказав під час пресконференції у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

Нагадаємо, росЗМІ писали, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі начебто висунула нову умову для завершення війни – міжнародне визнання Донбасу російським.

Тепер Росія для настання миру вимагає не тільки здачі Донбасу, але й визнання його російським "всіма країнами", що ведуть переговори.

Відтак під час пресконференції Зеленський згадав про цей "новий сигнал".

Туск своєю чергою заявив, що "не всі (країни. – Ред.) будуть", маючи на увазі, що Польща не визнає Донбас російським.

"Тобто це вже говорить, що всі не будуть. Але якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими – це нічого не дасть", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 4 лютого в Об'єднаних Арабських Еміратах стартував другий раунд тристоронніх переговорів команд України, Росії та США. За його підсумками українська делегація готує доповідь президенту Володимиру Зеленському.

За словами голови делегації Рустема Умєрова, в Абу-Дабі українська команда запланувала двосторонню зустріч з американською стороною, яку представляють спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Вони мали обговорити документ про гарантії безпеки та "план процвітання".

Зазначимо, що тристоронні переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах розпочалися після того, як Росія завдавала масованого удару по Україні. У зв’язку з новим обстрілом президент Володимир Зеленський у вівторок заявив про "коригування" роботи української команди на переговорах.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо відзначив хороші і погані новини щодо нового раунду переговорів.