Туск у Києві відкинув нові вимоги Росії щодо Донбасу
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився про нові вимоги Росії щодо окупованого Донбасу як умову для завершення війни.
Про це він сказав під час пресконференції у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".
Нагадаємо, росЗМІ писали, що Росія під час переговорів в Абу-Дабі начебто висунула нову умову для завершення війни – міжнародне визнання Донбасу російським.
Тепер Росія для настання миру вимагає не тільки здачі Донбасу, але й визнання його російським "всіма країнами", що ведуть переговори.
Відтак під час пресконференції Зеленський згадав про цей "новий сигнал".
Туск своєю чергою заявив, що "не всі (країни. – Ред.) будуть", маючи на увазі, що Польща не визнає Донбас російським.
"Тобто це вже говорить, що всі не будуть. Але якщо навіть хтось буде визнавати наші території російськими – це нічого не дасть", – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 4 лютого в Об'єднаних Арабських Еміратах стартував другий раунд тристоронніх переговорів команд України, Росії та США. За його підсумками українська делегація готує доповідь президенту Володимиру Зеленському.
За словами голови делегації Рустема Умєрова, в Абу-Дабі українська команда запланувала двосторонню зустріч з американською стороною, яку представляють спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Вони мали обговорити документ про гарантії безпеки та "план процвітання".
Зазначимо, що тристоронні переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах розпочалися після того, як Росія завдавала масованого удару по Україні. У зв’язку з новим обстрілом президент Володимир Зеленський у вівторок заявив про "коригування" роботи української команди на переговорах.
Тим часом держсекретар США Марко Рубіо відзначив хороші і погані новини щодо нового раунду переговорів.