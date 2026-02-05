Туск в Киеве отверг новые требования России по Донбассу

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказался о новых требованиях России по оккупированному Донбассу как условии для завершения войны.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Напомним, российские СМИ писали, что Россия во время переговоров в Абу-Даби якобы выдвинула новое условие для завершения войны – международное признание Донбасса российским.

Теперь Россия для наступления мира требует не только сдачи Донбасса, но и признания его российским "всеми странами", ведущими переговоры.

Поэтому во время пресс-конференции Зеленский упомянул об этом "новом сигнале".

Туск в свою очередь заявил, что "не все (страны. – Ред.) будут", имея в виду, что Польша не признает Донбасс российским.

"То есть это уже говорит, что все не будут. Но даже если кто-то будет признавать наши территории российскими – это ничего не даст", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, 4 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал второй раунд трехсторонних переговоров команд Украины, России и США. По его итогам украинская делегация готовит доклад президенту Владимиру Зеленскому.

По словам главы делегации Рустема Умерова, в Абу-Даби украинская команда запланировала двустороннюю встречу с американской стороной, которую представляют спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Они должны были обсудить документ о гарантиях безопасности и "план процветания".

Отметим, что трехсторонние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах начались после того, как Россия нанесла массированный удар по Украине. В связи с новым обстрелом президент Владимир Зеленский во вторник заявил о "корректировке" работы украинской команды на переговорах.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио отметил хорошие и плохие новости относительно нового раунда переговоров.